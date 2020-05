Fiorentina, Terracciano racconta Ribery: "Se ti fermi a pensare alla sua storia fa effetto"

vedi letture

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, è intervenuto sul profilo Instagram del club viola commentando - tra le altre cose - anche il ritorno in campo di Franck Ribery: "Si è sentita tanto la sua mancanza, in spogliatoio è sempre stato presente e non gli si può dire niente. Rivederlo con la palla fa piacere perché se ti fermi a pensare alla sua storia fa effetto. Quando si parla di campioni lo si è da ogni punto di vista, l'impatto che ha avuto lui sin dal primo giorno in spogliatoio te la porti dentro perché sembrava che fossimo noi a doversi adattare che lui a noi. E' una persona che ti dà tanto e ti spinge a migliorare ed è la qualità più importante".