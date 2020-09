Fiorentina-Torino 1-0, Castrowin nell'ultima mezz'ora. Sirigu salva tutto il salvabile: i voti di TMW

FIORENTINA

Dragowski 6,5 - Nelle uscite ha sempre sicurezza, quando gli si para davanti Berenguer lui sembra Neuer e gli copre tutto lo specchio, frustrando il suo tentativo.

Milenkovic 6,5 - Viene ammonito quasi subito e poi rischia qualcosa in un paio di circostanze. È però sempre preciso quando deve.

Ceccherini 6 - Preferito a Pezzella (in odore di calciomercato?) viene sorpreso da Belotti quando prende il giallo. Rischia di prenderne un altro nel secondo tempo.

Caceres 7 - Puntuale, preciso e pulito, gioca un'ottima partita. Probabilmente avere di fronte un Zaza non al meglio della forma può avere aiutato.

Chiesa 6,5 - Le accelerazioni ci sono, ma la qualità delle giocate è inferiore a quanto preventivabile. Non fa la differenza fino a dodici dalla fine, quando accelera su Ansaldi e serve perfettamente Castrovilli (dall'83' Lirola s.v.).

Bonaventura 6 - Cerca di accendere la luce, qualche volta riuscendoci. Gli manca qualcosina negli ultimi metri (dal 79' Borja Valero s.v.).

Duncan 6 - Frangiflutti che non deve far altro che schermare, prova anche la botta da fuori.

Castrovilli 6,5 - Prima partita da numero dieci, almeno per un'ora, da dimenticare. Non ha continuità nella cucitura del gioco, ma ha il grande merito di chiudere sul cross di Chiesa al momento giusto.

Biraghi 6,5 - Sulla sinistra è un fattore, perché arriva sul fondo e crossa in maniera sempre pericolosa. Probabilmente con Bierhoff avrebbe tre assist a referto. Farebbe gol, ma è in fuorigioco (dall'88' Venuti s.v.).

Kouamé 5,5 - Stacca quattro volte con il pallone che ha scritto spingimi, lui non centra la porta per due volte, le altre due situazioni è Sirigu super a dirgli di no (dall'88' Cutrone s.v.).

Ribery 5 - Deve ancora entrare in condizione. Vuole giocare una punizione rapidamente, regala una occasione clamorosa a Zaza che se la divora sbagliando l'ultimo passaggio (dal 79' Vlahovic s.v.).

Iachini 6,5 - Il calcio champagne non è certo il suo credo, ma qualche occasione i suoi la creano. Biraghi può essere un'ottima valvola di sfogo sulla sinistra, le fasce potrebbero essere importanti durante l'anno.

TORINO

Sirigu 7,5 - Nel primo tempo abbassa la saracinesca due volte su Kouamé e una sul rimpallo di Ansaldi. In particolare la terza parata sull'ex Genoa è portentosa. Sul gol di Castrovilli non può niente, salva anche subito dopo.

Izzo 5,5 - Adattato sulla fascia destra, Biraghi è un brutto cliente quando affonda. Lui però resiste... Fino a quando Castrovilli gli sfila dietro e insacca da due metri (dall'87' Vojvoda s.v.).

Nkoulou 5 - Qualche volta si perde Kouamé, che si inserisce fra le linee.

Bremer 6,5 - Deputato a marcare Ribery, spesso non ha grossi problemi e riesce a tagliargli davanti.

Ansaldi 5,5 - Chiesa lo punta e lo ripunta, lui barcolla ma sa che deve tenere sul destro. Lo fa senza grossi problemi, almeno fino a che le energie gli rimangono. Perché sul gol è evidentemente bruciato.

Meité 6 - A muscoli è messo bene, le geometrie magari sono da rivedere (dal 67' Lukic s.v.)

Rincon 6 - Lavoro oscuro in mezzo al campo, anche se Giampaolo vorrebbe un centrocampista più di costruzione.

Linetty 6,5 - Si inventa un grande pallone per Berenguer che spara addosso a un Dragowski in uscita disperata (dall'87' Millico s.v.).

Berenguer 5 - Dovrebbe essere l'ago della bilancia, ma spesso si perde in un bicchiere d'acqua (dal 67' Verdi s.v.).

Belotti 5 - Corre tanto, tantissimo, lotta altrettanto. Però nella prima frazione non ha grandi palloni giocabili.

Zaza 4,5 - Pochissimi spunti, si vede più per una sorta di tampone al naso che non per le possibili occasioni. Riesce a borseggiare il pallone a Ribery e creare un'occasione, la manda a monte sbagliando completamente il passaggio.

Giampaolo 6 - Attenuanti generiche: primo tempo discreto, secondo senza costrutto. Gli manca qualcosa anche dal punto di vista del mercato, bisognerebbe fare qualcosa di più.