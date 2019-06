Fiorentina, tutti pazzi per DDR. Pronto contratto di un anno

© foto di Federico Gaetano

Le parole di ieri di Rocco Commisso patron della Fiorentina circa il possibile approdo di Daniele De Rossi in viola hanno il sapore della "non confermo e non smentisco". La realtà, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che quella viola è una pista molto concreta per l'ex capitano della Roma. Piace a Montella e piace a Pradè. È l’uomo di esperienza che potrebbe far da chioccia a Bennacer, il giovane talento dell’Empoli destinato ad approdare in maglia viola. La Fiorentina aspetta solo il via libera di De Rossi per piazzare l’assalto decisivo. Naturalmente si parla di un contratto annuale.