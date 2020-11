Fiorentina, un incontro casuale e il ritorno in panchina: Prandelli e un amore mai interrotto

Non è passato nemmeno un mese da quanto Rocco Commisso ha conosciuto casualmente Cesare Prandelli alla commemorazione per Alessandro Rialti, storico cronista del Corriere dello Sport celebrato in Palazzo Vecchio a Firenze alla presenza del presidente viola e, appunto, anche dell'ex ct azzurro. Un incontro breve ma che ha permesso all'imprenditore italo-americano, di conoscere e apprezzare la grande umanità e lo spessore di Prandelli, fiorentino d'adozione che non ha mai nascosto il suo amore per la maglia viola dopo il bel percorso condiviso nel corso dell'era Della Valle.

Da quel momento, l'idea che forse l'uomo giusto per portare la Fiorentina quanto meno in fondo a questa strana seconda stagione in compagnia dell'orrendo Covid, fosse proprio Prandelli, è iniziata a prendere corpo sia negli States, dove Commisso è tornato negli scorsi giorni, sia a Firenze, dove i dirigenti già da qualche tempo spingevano per un cambio in panchina. Tutti sono convinti per esempio, che Prandelli sia un maestro nel far rendere al massimo il materiale umano a disposizione. Mettere i giocatori nei rispettivi ruoli e motivare un gruppo che pare abbia già perso smalto dopo pochissime giornate di campionato. Sfruttare le qualità dei singoli come Ribery e Callejon e mettere la loro esperienza a servizio del gioco.

Firenze intanto ha riabbracciato volentieri l'allenatore il cui nome, nell'ultimo ventennio ha fatto rima con Champions League. Ha fatto rima anche con grandi prestazioni, la scarpa d'oro di Toni e gli inchini di Mutu. I riccioli di Jovetic e le battute di Jorgensen, senza dimenticarsi del violino di Gilardino e del Loco Vargas. Ora ripartirà un'altra storia di un amore che non si è mai interrotto, con altri interpreti certo, ma la solita passione del passato.