Fiorentina, una coppia d'attacco e di rinnovi che s'han da fare: con Chiesa ora tocca a Vlahovic

Con la doppietta di Genova, Dusan Vlahovic sembrerebbe aver ufficialmente lanciato il guanto di sfida a Patrick Cutrone per il posto da centravanti della Fiorentina, a fianco di Federico Chiesa. Nonostante le parole del serbo subito dopo la manita alla Samp, è ufficialmente concorrenza inaugurata, e per il neo-arrivato ci sarà da darsi da fare, tanto che la partecipazione alla sua personalissima sfida contro i primi colori della sua vita calcistica è in serio dubbio. Semmai, a gara in corso: dal 1', poche chance. Toccherà invece ai mattatori del Ferraris, e presto convocati ai tavoli della dirigenza per discutere di rinnovi che s'han da fare, per applicare l'inevitabilità del concetto manzoniano alle vicende della Fiorentina. Il primo, Chiesa, per scacciare i malumori portati dietro dall'estate, ed adeguare il suo stipendio al top player viola, quello di Ribery; il secondo invece, Vlahovic, per premiare la costanza, il sacrificio e la capacità di lavorare spesso anche in disparte senza mai una polemica, oltre che la fedeltà al colore viola visto che ogni interessamento proveniente fin qui sul mercato è stato rispedito al mittente. Chiesa e Vlahovic sono la coppia gol da cui Iachini ripartirà per il Milan, e Pradè per la costruzione della prossima squadra.