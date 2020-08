Fiorentina, una rosa da sfoltire e un attacco da ricostruire: due nomi sul taccuino di Pradè

La stagione 2019/20 è appena finita, ma in casa Fiorentina, nonostante ufficialmente siano vacanze, si prepara già la prossima. Soprattutto per quanto riguarda il mercato, sia quello in entrata che in uscita. Su quest'ultimo fronte soprattutto, inizialmente, visto che la rosa viola conterà ben presto quasi una trentina di esuberi considerando i rientri dai prestiti e i giovani fuori quota. Ma gli occhi di tutti, com'è logico che sia, sono concentrati sulle entrate, ed in particolare sull'attacco. Non è un mistero che la Fiorentina cerchi un pezzo da novanta, e gli indizi in questo momento sembrerebbero convergere su due nomi su tutti: Mario Mandzukic da una parte, Krzysztof Piatek dall'altra. Più utile anche come chioccia, ed economicamente vantaggioso l'ex Juve, oltre che collegato a Firenze da uno sponsor illustre quale Ribery; investimento maggiormente mirato al futuro, ma anche più costoso, quello che invece potrebbe portare il polacco da Berlino a Firenze per riproporre, volendo, un tandem già di successo quale quello con Kouame. Ben presto un vertice di mercato stabilirà strategie e budget disponibili per Pradè, che per il momento si accontenta di annotarsi dei nomi ed avviare dei pour parler che potrebbero magari farsi presto più concreti.