Fiorentina, Venuti verso il Lecce. Oggi l'incontro decisivo

© foto di Giacomo Morini

Complice il sorteggio dei calendari di Serie A Lecce e Fiorentina, stando a La Gazzatta dello Sport, hanno fissato un incontro per fare il punto su Lorenzo Venuti, terzino destro del club viola, che potrebbe tornare per il secondo anno consecutivo alla corte di Fabio Liverani in Salento. Fumata bianca vicina, con i viola che puntano ad un nuovo prestito per non perdere il controllo sul cartellino del giocatore.