© foto di Giacomo Morini

Durante la puntata di Calciomercato l'Originale su Sky Sport c'è spazio per Jordan Veretout. Domani summit per Roma e Milan per cercare di convincere la Fiorentina a cedere il giocatore. Note le cifre delle due proposte, coi rossoneri che vogliono inserire Lucas Biglia oltre a soldi, con la Roma che propone solo soldi ma non abbastanza per convincere i viola a far partire Jordan Veretout , domani i dirigenti vedranno la Fiorentina per alzare le proposte e sbloccare l'addio del francese ex Aston Villa.