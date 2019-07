Fonte: Simone Bernabei

© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout non partirà per la tournée americana con la Fiorentina e attende di conoscere il suo futuro. Al momento Roma e Milan sono le due destinazioni più probabili ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nessuna delle due piste è poi così calda.

Distanza con la Roma - Il club giallorosso vorrebbe accontentare il neo tecnico Paulo Fonseca ma per il momento sembra essere disposto ad arrivare a 18 milioni di euro, ovvero 7 in meno di quelli chiesti dalla Fiorentina. Una distanza dunque troppo ampia da pensare di poter colmare in poco tempo.

Contropartita Milan - Nella sua conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha dichiarato che il club gigliato non accetterà contropartite tecniche per la cessione del francese ma il Milan continua a offrire Lucas Biglia, un giocatore che piace a Montella ma che ha uno stipendio fuori dai parametri attuali della Fiorentina.