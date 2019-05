Fiorentina verso la cessione. Chiesto cda d'urgenza, Commisso in attesa

Dopo la salvezza, è il momento della cessione. Quella che sta prendendo il via sarà una giornata di incalcolabile importanza per le sorti future della Fiorentina.

I rumors trovano conferme - Nelle scorse ore, a sorpresa ma neppure troppo, dagli States è arrivata la bomba: Rocco Commisso è vicinissimo all'acquisto della società viola. Imprenditore italo-americano proprietario fra le altre cose di Mediacom e dei New York Cosmos, Commisso dopo aver tentato di rilevare il Milan dalle mani di Yonghong Li sembra finalmente vicino al suo sogno di possedere una società calcistica di Serie A. E la presenza, ieri sera in tribuna, del suo braccio destro Joe Barone non ha fatto altro che dare sostanza ai rumors.

Il comunicato dopo la salvezza - Nell'immediato dopo gara della sfida col Genoa che ha regalato la salvezza ai viola, la Fiorentina ha diramato un comunicato sul proprio sito: "La Fiorentina comunica che provvederà domani mattina (oggi, ndr) a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione". Poche parole che sottintendono qualcosa di importante all'orizzonte. E per capire cosa potrebbe bastare fare 1+1: dopo il triplice fischio il manager di Commisso, Joe Barone, si è allontanato dall'impianto in compagnia di alcuni dirigenti fiorentini. Diego e Andrea Della Valle, invece, hanno seguito tutto da lontano sebbene in tanti assicurino la loro presenza in città anche nella giornata di oggi. E già da questa mattina potrebbero arrivare importanti novità, con gli imprenditori marchigiani che oltre ad indire il CdA d'urgenza potrebbero anche incontrare gli emissari statunitensi per portare avanti la trattativa.

La cifra - Di chiuso e definito, giusto sottolinearlo, ancora non c'è niente. Ma la strada per il passaggio di consegne sembra oramai tracciata, con Commisso pronto ad investire una cifra vicina ai 150 milioni di dollari. E i fratelli Della Valle, dopo quasi 20 anni alla guida della Fiorentina e gli inviti degli ultimi mesi dei tifosi a farsi da parte, non sembrano avere niente in contrario. Almeno fino a prova contraria.