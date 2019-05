Fiorentina verso la cessione: DDV raggiunge dirigenza e squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sulla Fiorentina: ore calde per il futuro del club ma anche della squadra, impegnata nella lotta per non retrocedere e alla vigilia della gara di domani contro il Genoa. Era già particolarmente atteso il suo arrivo a Firenze, e dopo le notizie della mattinata - che raccontano di una vendita sempre più vicina del club al magnate italo-statunitense Rocco Commisso, lo è diventato ancor di più. Ora, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it è realtà: Diego Della Valle è arrivato nel ritiro della Fiorentina nella zona di Firenze Sud. Entrato nella struttura che ospita i giocatori, il patron si trova in compagnia del fratello Andrea, del presidente esecutivo Mario Cognigni e del dg dell'area tecnica Pantaleo Corvino.