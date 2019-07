Fiorentina, via al Pradè-bis anche agli atti. Ora Firenze aspetta i fatti

© foto di Federico De Luca

La sensazione, intorno a chi conosce Daniele Pradè, è che per quanto il rientrante ds della Fiorentina abbia già cominciato a lavorare con dedizione, quella data "1 luglio" sul suo contratto con i viola lo abbia fin qui spinto a riflettere con il senno di poi, programmando le azioni per far iniziare i botti da quella data in poi. Nei soliti movimenti preliminari del mercato, infatti, la Fiorentina non ha ancora battuto ciglio, se si eccettua il lavoro già pregresso di Corvino che da oggi porta ufficialmente in viola tre volti nuovi: il talento polacco Zurkowski, il terzino serbo Terzic e il centrale Rasmussen dall'Empoli. Con i cugini toscani in maglia azzurra sembrava dover prendere piede anche l'affare legato a Traorè, poi però saltato, ma c'è un discorso attualmente aperto per un altro mediano di qualità, quel Bennacer che a Montella piacerebbe poter inserire nel nuovo centrocampo insito per il momento solo nella sua testa, e in quella di Pradè. I due viaggiano in sinergia, data anche l'antica amicizia, e la sensazione è che la Fiorentina voglia impostare un mercato sì rivoluzionario, nel senso di movimenti, ma ampiamente ragionato a seconda delle esigenze del tecnico. Non è un caso che si faccia il nome del regista basso classe '97 dell'Empoli, messosi in mostra nel campionato da poco concluso (amaramente a livello di squadra) per personalità e freddezza nella gestione del possesso. Non sarà l'unico nome trattato a centrocampo, visto e considerato che sarà la mediana, cuore del calcio moderno, il reparto più soggetto a cambiamenti. Da oggi però Firenze aspetta anche i fatti: dopo l'hype creato dal passaggio di proprietà, l'attesa, oggi, è tutta riversata sul mercato. E adesso non ci sono scuse.