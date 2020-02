vedi letture

Fiorentina, visita di cortesia degli agenti di Pulgar e Duncan

Mattinata di visite quella odierna al Centro Sportivo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, sono passati dalla casa viola inizialmente Leonardo Giusti, procuratore di Alfred Duncan e successivamente anche Rocco Dozzini, uno degli agenti di mercato che fa parte dell'entourage di Erick Pulgar (in passato ha collaborato con la Fiorentina anche per il passaggio in viola di Luis Jimenez). I due procuratori hanno fatto solamente una visita di cortesia alla dirigenza viola e hanno sfruttato l'occasione per salutare i propri assistiti. Per Leonardo Giusti, essendo anche l'agente di Riccardo Baroni, giovane difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Siena attualmente infortunato, è stata la giusta opportunità per parlare della situazione del ragazzo con la società viola.