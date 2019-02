© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nelle mani di Hugo: dal rigore a San Siro alla nuova leadership". Repubblica in edicola questa mattina dedica ampio spazio al centrale brasiliano della Fiorentina Vitor Hugo. Il difensore, che nella gara d'andata con l'Inter fu protagonista del famoso episodio (il fallo di polpastrello)che causò il rigore, poi trasformato da Icardi, è diventato uno dei punti fermi della Fiorentina di Pioli, tanto che i viola hanno deciso di rispedire al mittente tutte le offerte arrivate. Il Gremio - si legge - è molto interessato a riportare in patria il brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Niente da fare, la Fiorentina non vuole cedere il suo centrale.