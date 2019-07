© foto di Giacomo Morini

Vitor Hugo è sempre più vicino al Besiktas. Come riporta il portale turco Trt Spor, infatti, la trattativa per il trasferimento a Istanbul del difensore della Fiorentina sarebbe ormai in fase avanzata. La formula sulla quale i due club stanno lavorando per chiudere è il prestito per una stagione con diritto di riscatto.