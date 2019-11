Fiorentina, Zurkowski ha poco spazio: possibile cessione a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultima esclusione da parte di Montella nella partita contro il Verona ha colpito e non poco Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina lasciato in panchina nonostante le contemporanee assenze di Pulgar e Castrovilli. Il polacco sta valutando la possibilità di chiedere la cessione per ottenere maggiore minutaggio. Il club di Commisso potrebbe accettare un prestito in Serie A, per osservarlo da vicino, ma per il momento ha ricevuto solo timidi sondaggi dalla B. La volontà del giocatore invece sarebbe quella di tornare, sempre in prestito, al Gornik Zabrze, suo club di origine che gli permetterebbe di non dover pagare lo scotto dell'ambientamento come accaduto invece a Firenze. A riportarlo è Firenzeviola.it.