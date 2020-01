© foto di Federico De Luca

Si deciderà molto probabilmente nella parte finale del mercato di gennaio il destino di Pedro, attaccante brasiliano arrivato alla Fiorentina la scorsa estate dal Fluminense. Finora il 24enne non è riuscito ad imporsi in viola anche se l'arrivo di Giuseppe Iachini in panchina potrebbe cambiare qualcosa.

Fra le società interessate al giocatore rimane in prima fila il Flamengo, fresco campione della Copa Libertadores. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, il club rossonero sarebbe pronto a dare l'assalto al giocatore solo se non fosse possibile la conferma di Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter arrivato a fine prestito lo scorso 31 dicembre