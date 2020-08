FLOP 20 TMW - Ayé il peggiore del 2019-20. Brescia e SPAL dominano la classifica

Di seguito la Flop 20 della Serie A edizione 2019-20 fra i giocatori che abbiano preso voto in almeno 16 occasioni. Inevitabile il duopolio Brescia-SPAL con le rondinelle piazzano al primo posto Florian Ayé. L'attaccante francese ha raccolto 22 presenze, non trovando mai la via del gol. Sono cinque complessivamente le rondinelle fra i peggiori 20, mentre la SPAL ne piazza 3. Stagione negativa del Torino che si rispecchia in questa classifica, con le presenze di Meite e Ola Aina, più Laxalt che è in classifica soprattutto per le pessime prestazioni in maglia granata. L'uruguayano è poi tornato al Milan a gennaio.

1 - AYÈ (Brescia) 5.38

2 - MURRU (Sampdoria) 5.38

3 - BADELJ (Fiorentina) 5.39

4 - PELUSO (Sassuolo) 5.39

5 - SPALEK (Brescia) 5.46

6 - ZMRHAL (Brescia) 5.50

7 - TACHTSIDIS (Lecce) 5.50

8 - BONIFAZI (SPAL) 5.50

9 - TOMOVIC (SPAL) 5.50

10 - RECA (SPAL) 5.52

11 - ZAPATA (Genoa) 5.53

12 - PEZZELLA (Parma) 5.54

13 - DENSWIL (Bologna) 5.54

14 - VIEIRA (Sampdoria) 5.55

15 - MATEJU (Brescia) 5.55

16 - MEITE (Torino) 5.55

17 - BERESZYNSKI (Sampdoria) 5.56

18 - AINA (Torino) 5.56

19 - DESSENA (Brescia) 5.57

20 - LAXALT (Milan) 5.57