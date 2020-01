© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi e l'addio alla Roma. Un'ipotesi sempre più concreta. Il Valencia spinge sull'acceleratore e Alessandro Lucci è pronto a volare in Spagna. Lo farà se e non appena il Valencia e la Roma troveranno la quadra sulla formula del trasferimento. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore: il club di Lim chiede l'obbligo dopo il prestito vincolato alla Champions. La Roma vuole invece una cessione a titolo definitivo o l'obbligo incondizionato. Nodo formula, ma trattativa in pieno svolgimento.