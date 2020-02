FOCUS TMW - Bologna, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Pochi acquisti, di prospettiva. Il Bologna in questa finestra di mercato ha guardato sopratutto al futuro con innesti mirati che hanno rinforzarto il reparto mediano e l’attacco, ma non quella difesa che incassa gol da ormai 17 gare consecutive e che negli ultimi tempo ha dovuto fare i conti con una coperta corta fra infortuni e squalifiche. L’unico giocatore veramente trattato è stato Ibanez, finito poi alla Roma, mentre i nomi di Nagatomo e Dragovic alla fine non hanno fatto breccia nella dirigenza rossoblù.

ACQUISTI -

L’acquisto più importante è stato senza dubbio Musa Barrow prelevato dall’Atalanta. Il gambiano è arrivato per coprire l’addio di Mattia Destro potendo ricoprire più ruoli rispetto all’italiano. Barrow infatti non è solo l’alternativa a Palacio come unica punta, ma anche un valido cambio per Sansone sulla corsia mancina d’attacco. L’altro colpo è stato l’arrivo, anticipato di sei mesi, di Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield altro giocatore duttile che può agire sia nella linea mediana sia qualche metro più avanti. Sono poi arrivati i giovani Sebastian Breza, portiere, Federico Bonini e Kristi Shehu. Acquistato infine il talento del Chievo Emanuel Vignato che resterà in Veneto fino a fine stagione e si unirà alla truppa di Mihajlovic solo in estate.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Sebastian Breza (P) (Potenza) DEF

Federico Bonini (D) (Virtus Entella) PRE

Emanuel Vignato (C) (Chievo Verona) DEF

Musa Barrow (A) (Atalanta) DEF

Nicolás Domínguez (C) (Vélez Sarsfield) DEF

Kristo Shehu (A) Panathinaikos ATT

CESSIONI -

Anche nelle uscite il Bologna ha fatto poco o nulla. Mattia Destro, in scadenza a fine anno, è stato prestato al Genoa chiudendo così la sua avventura in Emilia dove non è riuscito a sfondare come da attese. Via poi il centrale difensivo Paz, che aveva trovato pochissimo spazio in questa stagione, e l’esperto Blerim Dzemaili volato in Cina per chiudere la propria carriera. Operazione minore quella di Valencia che tornato dal Cesena è stato girato alla Reggiana.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Nehuén Paz (D) (Lecce) PRE

Blerim Džemaili (C) (Shenzhen) DEF

Emanuel Vignato (C) (Chievo Verona) PRE

Mattia Destro (A) (Genoa) PRE

Juan Manuel Valencia (C) (Reggio Audace) PRE