focus Chi resta e chi parte? Il borsino degli allenatori in vista della prossima stagione

vedi letture

La stagione 2019/2020 si avvicina alla sua conclusione a grandi passi con tanti verdetti vicini a diventare ufficiali. Quante panchine cambieranno in vista della prossima annata? Tuttomercatoweb.com ha provato a stilare le percentuali dei venti (più uno, ovvero il Benevento già ufficialmente neo promosso in A) club della massima serie. Non mancano le certezze ma non nelle grandissime piazze. Le eccezioni riguardano l'Atalanta, che proseguirà nel suo ciclo con Gasperini, e la Lazio, turbini di Formello permettendo.

Sarri e Conte, ancora fiducia Nessun cambio in panchina però all'orizzonte, però la percentuale di conferma non può essere 100% né per Conte né Sarri. Entrambi stanno portando avanti una stagione discreta ma non esaltante. E senza disastri in Europa ad agosto, andranno avanti anche il prossimo anno.

Pioli, le vittorie non bastano Il 10% riservato a Stefano Pioli è solo se l'accordo con Ralf Rangnick non dovesse andare in porto o, magari, contemplare un suo inserimento nel club da dirigente e non da allenatore. Sarebbe sorprendente, perché ad oggi la strada sembra tracciata. A Roma, intanto, tutto dipenderà dalla nuova proprietà (eventuale): in caso di conferma di Pallotta non ci sono dubbi, anche per ragioni economiche, ma Fonseca dovrebbe riscuotere ancora fiducia.

Cambia la Fiorentina Cambierà certamente la Fiorentina e tra i candidati c'è anche Ivan Juric, che però sta valutando il rinnovo con l'Hellas Verona. Difficile la conferma di Walter Zenga a Cagliari, così come quella di Moreno Longo nonostante una salvezza del Torino sempre più vicina. Di seguito le percentuali.

Atalanta - Gian Piero Gasperini 100%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 100%

Brescia - Diego Lopez 50%

Cagliari - Walter Zenga 20%

Fiorentina - Giuseppe Iachini 1%

Genoa - Davide Nicola 30%

Inter - Antonio Conte 90%

Juventus - Maurizio Sarri 90%

Lazio - Simone Inzaghi 100%

Lecce - Fabio Liverani 40%

Milan - Stefano Pioli 10%

Napoli - Gennaro Gattuso 100%

Parma - Roberto D'Aversa 60%

Roma - Paulo Fonseca 80%

Sampdoria - Claudio Ranieri 100%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 100%

SPAL - Luigi Di Biagio 1%

Torino - Moreno Longo 10%

Udinese - Luca Gotti 50%

Verona - Ivan Juric 60%

Benevento - Filippo Inzaghi 100%