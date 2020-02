FOCUS TMW - Chi sta meglio? Così le 20 squadre di Serie A negli ultimi 10 turni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito i punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle ultime dieci giornate di campionato. Vola la Lazio, che ha pareggiato con Roma e Verona e poi ha conquistato solo vittorie. L'altra squadra che non ha incassato sconfitte è stata l'Inter, che però ha ottenuto 5 vittorie e 5 pareggi. In questa classifica solo quinta la Juventus di Sarri, in coda Napoli, Fiorentina e SPAL, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha esonerato Semplici per far spazio a Luigi Di Biagio.

Lazio 26 punti conquistati nelle ultime dieci gare di Serie A

Atalanta 20

Inter 20

Bologna 20

Juventus 19

Milan 18

Hellas Verona 16

Sassuolo 15

Roma 14

Parma 14

Torino 13

Sampdoria 11

Lecce 11

Udinese 11

Napoli 10

Brescia 9

Fiorentina 9

Genoa 9

Cagliari 7

SPAL 6