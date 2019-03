© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 28 giornate di Serie A. La Juventus, sconfitta dal Genoa per la prima volta in questo campionato, ha un punto in più rispetto alla passata stagione. Dieci punti in meno per il Napoli, che al San Paolo contro l'Udinese è tornato al successo. L'Inter che ha battuto il Milan nel derby ha esattamente gli stessi punti della scorsa Serie A dopo 28 turni. Male le romane: -9 Roma, -8 Lazio, che però ha una gara da recuperare al pari dell'Udinese.

Con il suo +7 il Sassuolo è la squadra col miglior saldo. In negativo, spiccano il -15 del fanalino di coda Chievo e il -9 del Bologna, che però nell'ultimo turno ha ottenuto una importante vittoria. Di seguito il dato.

Juventus 75 (+1 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 28 giornate)

Napoli 60 (-10)

Inter 53 (=)

Milan 51 (+3)

Roma 47 (-9)

*Lazio 45 (-8)

Atalanta 45 (+4)

Torino 44 (+5)

Sampdoria 42 (-5)

Fiorentina 37 (-4)

Parma 33 (in Serie B)

Genoa 33 (=)

Sassuolo 32 (+7)

Cagliari 30 (+4)

SPAL 26 (+2)

*Udinese 25 (-8)

Empoli 25 (in Serie B)

Bologna 24 (-9)

Frosinone 17 (in Serie B)

**ChievoVerona 11 (-15)

*=Una partita in meno

**=Tre punti di penalizzazione