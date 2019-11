© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 13 giornate di Serie A. La Juventus, nonostante sia l'unica imbattuta del campionato e abbia fin qui conquistato 11 vittorie e due pareggi, ha due punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo positivo per l'Inter, che viaggia con un +6. E per le romane, entrambe in netta ripresa e in piena zona Champions League. La squadra col confronto migliore, però, in questo momento è il Cagliari, nonostante il pareggio di ieri sul campo del Lecce: +10.

In negativo, spicca il -9 del Napoli di Carlo Ancelotti e il -8 del Milan di Stefano Pioli. Di seguito il dato.

Juventus 35 punti (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 13 giornate)

Inter 34 (+6)

Lazio 27 (+4)

Cagliari 25 (+10)

Roma 25 (+6)

Atalanta 22 (+4)

Napoli 20 (-9)

Hellas Verona 18 (in Serie B)

Parma 18 (-2)

Fiorentina 16 (-2)

Udinese 14 (+2)

Torino 14 (-4)

Milan 14 (-8)

*Sassuolo 13 (-6)

Bologna 13 (+2)

Sampdoria 12 (-4)

Lecce 11 (in Serie B)

Genoa 10 (-5)

SPAL 9 (-4)

*Brescia 7 (in Serie B)

*=Una gara in meno