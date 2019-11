© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classifiche a confronto rispetto alla passata stagione dopo 12 giornate di campionato. La Juventus capolista, che ieri ha battuto 1-0 il Milan, ha due punti in meno rispetto a un anno fa. Bilancio positivo per l'Inter: +6. Ed estremamente positivo per il Cagliari di Rolando Maran, che ha addirittura dieci lunghezze in più.

Male il Napoli, che ha nove punti in meno rispetto al primo anno di Ancelotti. Male anche il Milan, che galleggia poco sopra la zona retrocessione con otto punti in meno rispetto alla Serie A 2018/19. Di seguito il dato.

Juventus 32 (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 12 giornate)

Inter 31 (+6)

Lazio 24 (+2)

Cagliari 24 (+10)

Atalanta 22 (+4)

Roma 22 (+3)

Napoli 19 (-9)

Parma 17 (=)

Fiorentina 16 (-1)

Hellas Verona 15 (in Serie B)

Torino 14 (-3)

Udinese 14 (+5)

*Sassuolo 13 (-6)

Milan 13 (-8)

Bologna 12 (+2)

Lecce 10 (in Serie B)

Genoa 9 (-5)

Sampdoria 9 (-6)

SPAL 8 (-5)

*Brescia 7 (in Serie B)

*=Una gara in meno