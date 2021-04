focus Corsa Champions: Napoli al 3° posto, Milan 5°. Prossimo turno senza scontri diretti

Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Dopo le due gare di ieri il Napoli ha fatto passi importantissimi verso il traguardo, agganciando non solo la zona Champions ma superando in un sol balzo Milan e Juventus, grazie alla classifica avulsa. Per i rossoneri tonfo pesante in casa contro la Lazio, che ora torna in scia ai primi quattro posti. Prossima giornata senza scontri diretti, ma arrivati a questo punto ogni passo falso rischia di costare tantissimo alle pretendenti. Di seguito i calendari a confronto delle prime sette squadre in classifica della Serie A 2020/21:

Classifica

Inter 79 punti (33 gare)

Atalanta 68 punti (33 gare)

Napoli 66 punti (33 gare)

Juventus 66 punti (33 gare)

Milan 66 punti (33 gare)

Lazio 58 punti (32 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino (data da decidere)

2 maggio - 34esima giornata

Crotone-Inter

Milan-Benevento

Udinese-Juventus

Napoli-Cagliari

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

9 maggio - 35esima giornata

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

12 maggio - 36esima giornata

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Bologna

16 maggio - 37esima giornata

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

23 maggio - 38esima giornata

Inter-Udinese

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio