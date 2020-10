focus COVID-19 e Protocollo: le misure messe in atto in Premier, Ligue 1, Bundesliga e Liga

Il Protocollo della Serie A, scritto per evitare una montagna di rinvii e di partite non giocate, rischia di essere pesantemente rivisto in virtù della nuova ondata di contagi che ha travolto la Serie A, con il Genoa in testa. Al momento però non ci sono certezze su quanto il calcio deciderà, che ovviamente dovrà piegarsi alle decisioni governative, ma è possibile analizzare quanto sta succedendo all'estero, sempre in ambito di pallone a pentagoni.

PROTOCOLLO, COME FUNZIONA IN FRANCIA - In questo momento ogni partita può essere giocata se ci sono almeno venti tamponi negativi sui trenta del gruppo squadra. Insomma, dovrebbe esserci un cluster decisamente pronunciato per fare sì che tutto quanto si fermi oppure si rinvii. Basti pensare al Paris Saint Germain, che ha giocato nonostante la positività di sette giocatori (su trenta) e l'attacco completamente out nelle prime partite. Clicca qui per l'approfondimento integrale.

PROTOCOLLO, COME FUNZIONA IN INGHILTERRA - La Premier League si può fermare solamente in un caso. Se i club hanno a disposizione meno di quattordici giocatori, compresi i professionisti che giocano nella squadra riserve oppure nell'Under21. Se un club si rifiuta di giocare c'è la nomina di una giuria che valuta la sanzione da comminare, partendo da una multa fino alla sconfitta a tavolino e la detrazione di punti. Clicca qui per l'approfondimento integrale.

PROTOCOLLO, COME FUNZIONA IN GERMANIA - Per riniziare la Bundesliga era stata fatta una scelta di totale isolamento per la squadra, ora però la situazione è decisamente cambiata. Continuano a esserci controlli a raffica, ma i giocatori sono liberi muoversi. Tamponi e febbre sono costantemente monitorati. Capitolo tifosi: la situazione in Germania rimane sotto controllo, ma molti dei tifoi del Bayern Monaco hanno deciso di non andare a Budapest per la finale di Supercoppa Europea con il Siviglia. Clicca qui per l'approfondimento integrale.

PROTOCOLLO, COME FUNZIONA IN SPAGNA - In questo senso però il presidente della Liga, Javier Tebas, ha deciso di non ammettere grandi eccezioni. Il minimo requisito per scendere in campo sono 13 giocatori, con almeno cinque di questi di prima squadra. La lista è di 35 giocatori, 25 della prima e 10 della filial. Possibile richiedere il rinvio di una partita (è successo nella Segunda Division) non oltre la trentesima. E solamente una volta, pena il 3-0 a tavolino (molto simile a quello che succede in Italia). Clicca qui per l'approfondimento integrale.