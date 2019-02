FOCUS TMW - Da Gourcuff a Afellay, i centrocampisti offensivi svincolati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viaggio di TMW nel mondo degli svincolati, alla ricerca dell'occasione

Dal Barcellona degli imbattibili allo svincolo. E, più in generale, dallo Stoke City dove sembrava potesse essere un fattore, all'addio prima di febbraio: Ibrahima Afellay, olandese, ex enfant prodige al PSV, è stato rilasciato dal club inglese e cerca una nuova squadra. Potrebbe essere il Newcastle di Rafa Benitez, ma ha bisogno di recuperare forma e, soprattutto, mentalità: 18 gare negli ultimi due anni e mezzo, zero reti. Con lui un altro vincitore della Champions: Yoann Gourcuff lo ha fatto con il Milan, facendo illudere di essere davanti al nuovo Zidane, salvo poi declinare dopo una stagione straordinaria al Bordeaux. Tanto che, dopo sei mesi al Digione, è rimasto svincolato.

Non sono gli unici due, ovviamente. Rai Vloet ha fatto i primi sei mesi a Frosinone e poi ha deciso di andarsene, Alen Stevanovic è diventato un oggetto misterioso dopo le esperienze con Inter e Torino. Youness Mokhtar è durato metà stagione all'Ankagaracu dopo due ottime al Pec Zwolle e ora piace allo Sporting di Lisbona. Tanto mercato per Alexander Kacaniklic: l'Hammarby e il Leeds United stanno pensando al suo approdo, mentre Stephen Ireland ha salutato i Bolton Wanderers. Addio anche per Sebastian Leto, ex Catania, che ha abbandonato la esperienza negli Emirati Arabi dopo solo sei mesi.