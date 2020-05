focus Haaland, il più veloce a segnare 10 reti. Ma non il più giovane

vedi letture

Con la rete segnata sabato contro lo Schalke 04, Erling Haaland è arrivato in doppia cifra alla sua prima stagione in Bundesliga. Tutto questo dopo essere arrivato solo nel mercato di gennaio e impiegando appena 9 partite. Tutto questo a soli 19 anni, 9 mesi e 30 giorni. Un traguardo incredibile che lo eleva a predestinato del calcio mondiale. Abbiamo deciso pertanto di confrontare i numeri del norvegese con quelli dei migliori marcatori contemporanei, cercando di capire se anche loro sono riusciti a tenere lo stesso passo. Abbiamo preso in considerazione 25 giocatori, Haaland compreso, per capire il loro impatto in uno dei cinque principali campionati europei. Quanto hanno impiegato a segnare 10 reti e a che età vi sono riusciti. Nella prima classifica il giocatore del Borussia Dortmund non ha rivali e solamente Krzystof Piatek, protagonista di un'incredibile metà stagione col Genoa, gli è stato vagamente vicino. Gli altri hanno impiegato oltre venti partite: Messi ben 30, Cristiano Ronaldo addirittura 70. Va detto che entrambi giocavano in zone del campo differenti e ben più lontani dalla porta.

Questa è la classifica:

1) ERLING HAALAND

9 presenze (Borussia Dortmund)

2) KRZYSTOF PIATEK

13 presenze (Genoa)

3) MOHAMED SALAH

24 presenze (Fiorentina, Roma)

4) ZLATAN IBRAHIMOVIC

24 presenze (Juventus)

5) NEYMAR

28 presenze (Barcellona)

6) SADIO MANE

29 presenze (Southampton)

7) LIONEL MESSI

30 presenze (Barcellona)

8) HARRY KANE

30 presenze (Norwich, Tottenham)

9) KYLIAN MBAPPE

31 presenze (Monaco)

10) MAURO ICARDI

31 presenze (Sampdoria)

11) ROMELU LUKAKU

32 presenze (Chelsea, West Bromwich Albion)

12) LUIS SUAREZ

33 presenze (Liverpool)

13) LAUTARO MARTINEZ

35 presenze (Inter)

14) EDIN DZEKO

35 presenze (Wolfsburg)

15) ROBERT LEWANDOWSKI

38 presenze (Borussia Dortmund)

16) PAULO DYBALA

41 presenze (Palermo)

17) GONZALO HIGUAIN

42 presenze (Real Madrid)

18) SERGIO AGUERO

43 presenze (Atlético Madrid)

19) KARIM BENZEMA

45 presenze (Lione)

20) CIRO IMMOBILE

47 presenze (Juventus, Genoa, Torino)

21) EDINSON CAVANI

49 presenze (Palermo)

22) ANTOINE GRIEZMANN

55 presenze (Real Sociedad)

23) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

57 presenze (Lille, Monaco, Saint-Etienne)

24) CRISTIANO RONALDO

70 presenze (Manchester United)

25) TIMO WERNER

72 presenze (Stoccarda)

A livello di età complessiva, però, Haaland non è il più precoce. Anzi, ben 6 dei giocatori dei 25 che abbiamo preso in considerazione, gli sono davanti. La palma degli attaccanti contemporanei spetta a Kylian Mbappé, con gli argentini Messi ed Aguero a completare il podio. Alcuni di loro partono in svantaggio, come Ibrahimovic e Suarez che prima di fare la differenza nei grandi campionati europei erano riusciti a segnare molte reti in Eredivisie. Limitndoci a Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 questa è la classifica:

1) KYLIAN MBAPPE

18 anni, 2 mesi, 19 giorni

2) LIONEL MESSI

19 anni, 3 mesi e 26 giorni

3) SERGIO AGUERO

19 anni, 3 mesi, 28 giorni

4) TIMO WERNER

19 anni, 8 mesi

5) KARIM BENZEMA

19 anni, 8 mesi, 14 giorni

6) ROMELU LUKAKU

19 anni, 9 mesi, 5 giorni

7) ERLING HAALAND

19 anni, 9 mesi e 30 giorni

8) MAURO ICARDI

20 anni, 3 mesi, un giorno

9) GONZALO HIGUAIN

20 anni, 5 mesi, un giorno

10) CRISTIANO RONALDO

20 anni, 8 mesi e 27 giorni

11) ANTOINE GRIEZMANN

20 anni, 10 mesi, 14 giorni

12) PAULO DYBALA

21 anni, 26 giorni

13) HARRY KANE

21 anni, 5 mesi, 9 giorni

14) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

21 anni, 7 mesi, 3 giorni

15) EDINSON CAVANI

21 anni, 8 mesi, 19 giorni

16) LAUTARO MARTINEZ

22 anni, 2 mesi, 3 giorni

17) NEYMAR

22 anni, 7 mesi, 13 giorni

18) EDIN DZEKO

22 anni, 7 mesi, 15 giorni

19) ROBERT LEWANDOWSKI

23 anni, 25 giorni

20) SADIO MANE

23 anni, un mese, 10 giorni

21) MOHAMED SALAH

23 anni, 4 mesi, 7 giorni

22) ZLATAN IBRAHIMOVIC

23 anni, 4 mesi, 17 giorni

23) KRZYSTOF PIATEK

23 anni, 5 mesi

24) CIRO IMMOBILE

23 anni, 9 mesi, 6 giorni

25) LUIS SUAREZ

25 anni, 24 giorni