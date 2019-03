FOCUS TMW - I contratti del Frosinone: Ciofani aspetta il rinnovo. Rebus Ciano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Molto dipenderà dalla posizione finale in campionato e quindi dalla salvezza o dalla retrocessione. Ma a prescindere da quello che sarà il futuro della squadra, il Frosinone nelle prossime settimane dovrà affrontare tante e diverse situazioni riguardanti i giocatori arrivati in prestito, secco o con diritto/obbligo di riscatto.

2019 - Il dubbio principale, per quanto riguarda i rinnovi, riguarda Daniel Ciofani. Il bomber ciociaro è in scadenza al termine della stagione, ma nelle prossime settimane club e giocatore si incontreranno per parlarne, a prescindere dalla categoria del prossimo anno. Da discutere, poi, i tantissimi prestiti presenti nella squadra di quest'anno.

2020 - Uno dei giocatori che potrebbe rinnovare è Paganini, anche se recentemente il suo agente ha confessato di non averne ancora parlato con la dirigenza del club.

2021 - Con l'avvio della prossima stagione Chibsah potrebbe rinnovare il proprio contratto. Ma in questo gruppo il giocatore che più di tutti attira le attenzioni è Camillo Ciano. La sensazione è che il giocatore voglia proseguire la sua esperienza in Serie A dopo gli ottimi numeri stagionali: per questo il suo futuro sarà inevitabilmente legato alla categoria del prossimo anno.

2022 - In rosa il Frosinone ha diversi calciatori legati al club con contratti a lungo termine. Calciatori su cui poter basare i prossimi progetti tecnici come Trotta, Krajnc, Maiello e Beghetto.

2023 - /