FOCUS TMW - I contratti del Sassuolo: dubbio Matri. Tre rinnovi in arrivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Sassuolo tengono banco alcune situazioni legate ai riscatti da attivare a fine stagione, ma pure ai rinnovi di un paio di importanti giocatori in scadenza. Attenzione anche ai giocatori che vedranno scadere il proprio rapporto coi neroverdi nel 2020.

2019 - Alessandro Matri è ancora in attesa di una proposta di rinnovo, nonostante le offerte di altri club non manchino. Per Pegolo, invece, tutto lascia pensare ad un rinnovo annuale imminente.

2020 - Due giocatori importanti come Sensi e Duncan sono presenti in questo gruppetto: per entrambi i rinnovi sembrano solo formalità, con gli accordi trovati già da diverse settimane.

2021 - Per Magnanelli, quando arrivò la firma fino al 2021, si parlava già di rinnovo a vita. Anche Peluso, nei giorni scorsi, ha prolungato fino al 2021.

2022 - Il portiere Consigli ha rinnovato nelle scorse settimane, con lui anche tanti altri giocatori dal futuro blindato: da Djuricic a Babacar dino a Berardi e Boga (anche se il Chelsea vanta un diritto di riacquisto)

2023 - Sono i calciatori su cui il Sassuolo costruirà le proprie fortune nei prossimi anni: da Locatelli a Scamacca, da Adjapong a Brignola.