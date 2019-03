FOCUS TMW - I contratti dell'Empoli: attesa Pasqual. Silvestre può rinnovare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tantissimi i giocatori arrivati ad Empoli in prestito la scorsa estate. E inevitabilmente in queste settimane la società toscana dovrà capire quali di questi potranno essere riscattati e quali invece faranno ritorno alle squadre di appartenenza.

2019 - Tantissimi i giocatori in scadenza a fine stagione: il futuro di Silvestre è legato alla salvezza, in caso di permanenza in A si attiverà automaticamente il rinnovo fino al 2020. Opzione presente anche nel contratto di Mchedlidze, ma in questo caso valutazioni in merito saranno fatte a fine stagione. Attesa infine per capire quale sarà il futuro di Manuel Pasqual. Rasmussen a fine stagione si trasferirà alla Fiorentina.

2020 - Fra i giocatori a scadenza 2020 c'è Kevin Diks, arrivato in inverno in prestito (18 mesi) dalla Fiorentina.

2021 - Fra i giocatori in scadenza nel 2021 ci sono Bennacer e Krunic: entrambi protagonisti in maglia azzurra questa stagione, in estate le sirene di mercato di faranno sempre più forti.

2022 - Di Lorenzo è blindato e la durata del contratto regala una certa forza alla società in sede di eventuali trattative. Traoré, così come Rasmussen, passerà alla Fiorentina a giugno.

2023 - Solo La Gumina ha il contratto in scadenza nel 2023.