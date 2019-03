FOCUS TMW - I contratti della Lazio: big al sicuro. 4 rinnovi possibili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti tavoli aperti in casa Lazio per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, ma pure molti big (almeno 9) i cui vincoli con la società biancoceleste non destano particolari preoccupazioni viste le scadenze a lungo termine, nel 2022 o nel 2023. In estate, comunque, la prima situazione da risolvere sarà quella legata all'ultimo arrivato Romulo.

2019 - Il duttile centrocampista ex Genoa è arrivato nella capitale in prestito con diritto di riscatto. Da capire, quindi, se sarà riscattato e nel caso che tipo di contratto firmerà. Basta andrà via, mentre Bruno Jordao sta da tempo trattando il rinnovo. Chiusura con Jordan Lukaku, per il quale la Lazio ha in mano un'opzione di rinnovo fino al 2020.

2020 - Opzione a favore della società presente anche nel contratto di Lucas Leiva, anche se presto potrebbe arrivare il prolungamento anche oltre, ovvero fino al 2022. Trattative in corso anche per Danilo Cataldi, così come per Senad Lulic e Marco Parolo, due senatori su cui la Lazio vuol puntare anche in futuro.

2021 - Il classe '86 Stefan Radu ha rinnovato nei mesi scorsi fino al 2021. L'idea della Lazio è quella di concedergli un ruolo dirigenziale al termine della carriera, ma prima potrebbe esserci un ulteriore prolungamento da giocatore.

2022 - Tanti i giocatori di questo gruppo che hanno prolungato nei mesi scorsi. E proprio per questo nessuna situazione porta particolari grattacapi alla dirigenza.

2023 - La spina dorsale della Lazio è blindata. Acerbi, Milinkovic-Savic, Correa e Immobile hanno firmato, in momenti diversi, fino al 2023, legando in tutto e per tutto il proprio futuro alla maglia biancoceleste. Anche se a qualcuno, leggi Milinkovic-Savic, il mercato potrebbe cambiare i piani.