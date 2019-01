FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Radovanovic al Genoa - Visite già iniziate, per il centrocampista addio al ChievoVerona scontato e avventura al Genoa in procinto di cominciare. Per lui il meritato premio dopo tante continuità al servizio del collettivo gialloblù.

Martin Caceres alla Juventus - Dopo esser stato accostate ad almeno quattro squadre italiane, una turca e persino al trasferimento in Giappone, ecco il ritorno in bianconero. Accordi già trovati, con l'addio di Benatia arriverà anche l'ufficializzazione del suo acquisto dalla Lazio.

Ivan Perisic all'Arsenal - Marotta ha parlato chiaro: "Abbiamo ascoltato il giocatore, che vuole andare via. Lui ha esposto, in modo corretto, il suo stato d'animo. Cercheremo di accontentarlo, dall'altro dobbiamo capire che dobbiamo preservare il valore patrimoniale del giocatore. Per adesso non è arrivata nessuna offerta". L'Arsenal ha quattro giorni di tempo per convincere i nerazzurri a dare il croato.

Mariiusz Stepinski al Parma - La situazione del polacco è complicata: il Chievo non vuole certo abbandonare i sogni salvezza ma una offerta ducale potrebbe anche convincere Campedelli a lasciar partire il giocatore. E visto che l'addio di Ceravolo sembra imminente, un assalto del Parma non dovrebbe tardare.

Pablo Fornals al Napoli - Sembrano maturi i tempi per un annincio: Fornals, centrocampista classe '96 del Villarreal, è da considerarsi virtualmente già un giocatore azzurro, promesso sposo ad Aurelio De Laurentiis. Da capire solo se arriverà in estate o se, in caso di addio imminente, il giocatore possa vestire sin da subito l'azzurro.

Mehdi Benatia all'Al-Duhail - Nedved ha annunciato l'addio già ieri: "Abbiamo Benatia in uscita e credo che domani troveremo un Caceres in più". Per il marocchino passaggio immediato all'Al-Duhail. L'uruguaiano ha già firmato il contratto, ora mancano solo le visite mediche. Il marocchino, invece, ha accettato l'offerta del club qatariota.

Valentin Eysseric al Nantes - Addio ad un passo per il francese, che con Pioli non gioca e non giocherà: il Nantes ci punta e dovrebbe ottenerlo in prestito, con la Fiorentina che punta a cederlo ora o al più tardi a giugno prossimo.

Yannick Carrasco all'Inter - Se Perisic parte, a Spalletti servirà un sostituto: in questo momento il favorito numero uno è il belga, che vorrebbe tornare in Europa dopo una breve parentesi in Cina. L'Inter ci prova, strutturando l'affare con Candreva all'interno: operazione difficile, ma Ausilio ci proverà fino alla fine.

Gerard Deulofeu al Milan - Leonardo vuole regalare un altro esterno a Gattuso, che dopo la sfida contro il Napoli ha puntato il dito proprio sulla mancanza di qualità presente davanti. Il Watford di Pozzo non accetta prestiti ma i rossoneri sono pronti a forzare la mano per far tornare lo spagnolo a Milano.

Merih Demiral al Sassuolo - C'è già l'accordo tra Sassuolo e Alanyaspor per l'approdo in Emilia di Merih Demiral. Il club turco eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino del difensore dallo Sporting Lisbona per poi cederlo per intero al club neroverde, che effettuerà l'operazione con il placet della Juventus, altro club interessato al centrale.