FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matthijs de Ligt alla Juventus E' la settimana giusta per la chiusura del colpo. . La Juventus ha offerto 50 milioni senza bonus, l’Ajax ne chiede 75. "Spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juventus. Il giocatore sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi. Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’accordo rapidamente”, ha detto l'agente Mino Raiola. Tra De Ligt e Juve l'accordo è totale.

Nicolò Barella all'Inter "Vogliamo Barella". Anche l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha aperto totalmente all'arrivo del centrocampista dal Cagliari. La Roma, invece, ha chiuso il capitolo: oggi incontro in Lega con Tommaso Giulini, l'affare si può chiudere a giorni.

Pau Lopez alla Roma E' atteso a breve l'atterraggio del portiere del Betis Siviglia a Roma. Tutto fatto, a breve le visite a Villa Stuart: Pau Lopez è l'erede di Olsen, Nelle casse del Betis andranno 20 milioni di euro più i 7,5 derivanti dalla rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Tonny Sanabria.

Il futuro di Jordan Veretout Il centrocampista si avvicina al Milan. La Roma ci prova ma i rossoneri sono avanti e cercheranno di chiudere per il giocatore che ora è in ritiro con la Fiorentina a Moena ma che ha rotto con la società viola. In Francia c'è anche l'ipotesi Olympique Lione.

Simone Verdi al Torino Urbano Cairo ha promesso un colpo importante a Walter Mazzarri e può essere Simone Verdi che può lasciare il Napoli. Potrebbe essere una trattativa complessa che potrebbe riguardare anche Mario Rui e il centrocampista Daniele Baselli.

La cessione della Sampdoria Non solo calciatori: la Sampdoria e il futuro societario sono al centro del mercato. Oggi i tifosi contesteranno Massimo Ferrero. Intanto, per quanto riguarda la cordata di Gianluca Vialli, si parla di un aumento dell'offerta complessiva di dieci milioni di euro per avvicinarsi sempre più alla richiesta da 100 milioni di euro dell'attuale proprietà.

Il futuro di Mauro Icardi e Radja Nainggolan L'Inter è stata chiara: sono fuori dal progetto. Per questo ogni giorno, ogni ora, possono essere validi perché arrivi sulla scrivania dell'Inter un'offerta ritenuta opportuna sia per la punta argentina sia per il Ninja. Su Icardi ci sono Juventus e Napoli, per Nainggolan per adesso solo ipotesi cinesi.

Edin Dzeko all'Inter Oggi in Lega un nuovo contatto tra le società. Dzeko è una richiesta di Antonio Conte che lo avrebbe voluto anche al Chelsea. Il giocatore ha totalmente aperto all'ipotesi e anche la Roma è pronta a farlo partire ma serve l'intesa sui numeri che ancora non c'è.

Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United Con Paul Pogba destinato all'addio al Manchester United, Real Madrid ma anche Juventus interessate, i Red Devils studiano l'erede. Il nome è quello del serbo di casa Lazio (Tare ha già il mirino sul turco Yazici del Trabzonspor per l'eredità): servono almeno 80 milioni di euro per far dire di sì a Claudio Lotito.

Manuel Lazzari alla Lazio Dopo un lungo corteggiamento, ci siamo: Manuel Lazzari sarà un nuovo giocatore della Lazio. Alla SPAL cash e Alessandro Murgia, domani sono attese le visite mediche del giocatore a Roma.