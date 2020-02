focus Il nuovo calendario dell'Inter: il recupero con la Samp può slittare a fine maggio!

vedi letture

Secondo rinvio consecutivo per l'Inter, che dopo la gara contro la Sampdoria s'è vista rinviare anche il derby d'Italia che sarebbe dovuto andare in scena domani sera all'Allianz Stadium. La Lega, invece, questa mattina ha deciso di rinviare al 13 maggio tutte le partite che - stando alla decisione presa giovedì - si sarebbero dovute giocare a porte chiuse.

Ma adesso quando l'Inter potrà recuperare il match contro la Samp? Tutto dipenderà da come proseguirà il cammino in Europa League dei nerazzurri. Al momento, il calendario per i ragazzi di Conte è piuttosto intasato. Ecco il prospetto.

5 marzo - Napoli-Inter

8 marzo - Inter-Sassuolo

12 marzo - Inter-Getafe

15 marzo - Parma-Inter

19 marzo - Getafe-Inter

22 marzo - Inter-Brescia

5 aprile - Inter-Bologna

9 aprile - Eventuale andata quarti di finale di Europa League

11 aprile - Hellas Verona-Inter

16 aprile - Eventuale ritorno quarti di finale di Europa League

19 aprile - Inter-Torino

22 aprile - SPAL-Inter

26 aprile - Roma-Inter

30 aprile - Eventuale andata semifinale di Europa League

3 maggio - Inter-Fiorentina

7 maggio - Eventuale ritorno semifinale di Europa League

10 maggio - Genoa-Inter

13 maggio - Juventus-Inter

17 maggio - Inter-Napoli

20 maggio - Eventuale finale di Coppa Italia

24 maggio - Atalanta-Inter

27 maggio - Eventuale finale di Europa League

Se l'Inter arriverà fino alle semifinali di Europa League (e non in finale di Coppa Italia), la prima data utile per il recupero della sfida contro la Samp è dopo Inter-Napoli del 17 maggio.

Se l'Inter arriverà fino alla finale di Europa League e in finale di Coppa Italia, potrà recuperare la sfida contro la Sampdoria solo dopo la finale di Europa League.