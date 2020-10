focus Juve, Chiesa a sinistra convince: “Cambia poco, può fare tutto"

vedi letture

Federico Chiesa vi ha convinti sulla fascia sinistra? Dopo la bella prestazione di ieri contro la Dinamo Kiev, è una delle domande che animano il mondo della Juventus. A TMW, risponde una giuria di addetti ai lavori ed esperti, due ex bianconeri e tre giornalisti.

Roberto Galia

“Secondo me può giocare sia a destra che a sinistra. Tranne la punta centrale, può ricoprire tutti i ruoli d’attacco. Crea tanti spazi per l’attaccante centrale, penso che nel 4-4-2 o nel 4-3-3 possa fare benissimo, sia a destra che a sinistra".

Nicola Legrottaglie

“Sì, ma secondo me è evidente che a sinistra potesse mettere in mostra le sue qualità, è la classica ala che sa venire dentro il campo, da lì ha anche la postura del corpo giusta per incidere col destro. A me sembrava strano utilizzarlo a destra come quinto, lui vicino alla porta è devastante, può creare scompiglio nelle difese avversarie”.

Sergio Baldini - Tuttosport

“Può giocare su entrambe le fasce e Pirlo lo impiegherà a volte a sinistra e a volte a destra. A seconda di dove lo riterrà più funzionale di volta in volta”.

Romeo Agresti - Goal

“Secondo me nì. Può fare bene, però a destra lo vedo più incisivo, anche per una questione di attitudine. Molto dipenderà da Alex Sandro: se giocherà da terzo di sinistra, specie in caso di ulteriori problemi per Chiellini, allora Chiesa potrà continuare a sinistra. Ma io lo vedo più incisivo a destra”.

Tancredi Palmeri - BeIN Sports

“Va bene sia da un lato che dall’altro. Si sospettava che potesse essere questa la sua attitudine: è evidente la superiorità che crea. Decisivo per fare gol al Crotone, decisivo per fare gol alla Dinamo Kiev. Si alternerà sulle fasce”.