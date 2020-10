focus Juve, Kulusevski in cerca di un ruolo: "È perfetto dietro le punte"

Qual è il ruolo di Dejan Kulusevski? Lo svedese è partito alla grande con la Juventus, ora c’è da capire se avrà una posizione in campo vera e propria, o resterà sempre un giocatore ibrido negli schemi di Pirlo. A TMW, risponde una giuria di addetti ai lavori ed esperti, due ex bianconeri e tre giornalisti.

Roberto Galia

“Io credo che due come lui e Ramsey non siano veri e propri esterni, probabilmente vuol far alzare i due terzini per andare al cross e fargli stringere per fargli occupare una zona d’attacca. Non penso che quello sia il ruolo prediletto, però è anche il giocatore più giovane della rosa e si può adattare”.

Nicola Legrottaglie

“Viste le sue caratteristiche, è una classica mezzala di qualità. Secondo me in un 3-5-2 con lui in quella posizione, Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra, potrebbe essere la posizione migliore. Sa venire a giocare in campo, ha fisicità, poi anche lui partendo da destra col sinistra può fare male”.

Sergio Baldini - Tuttosport

“Il ruolo principale sarà quello di esterno di centrocampo che in fase offensiva si accentra sulla trequarti per lasciare spazio al terzino che sale alle sue spalle. Ma non sarà l’unico: potrà giocare anche da esterno puro o da attaccante”

Romeo Agresti - Goal

“Io lo vedo a fare un lavoro alla Ramsey tra le linee, ha anche bisogno di svariare, di spazi per usare la sua tecnica. Lo vedo più sacrificato in fascia: non è un caso che alla prima, giocando a due con Ronaldo, abbia segnato e fatto una bella prestazione. Poi non mi ha impressionato: ieri bene il tacco, ma a targhe alterne. Io penso che da trequartista, alle spalle delle punte, potrebbe fare grandi cose”.

Tancredi Palmeri - BeIN Sports

“Lo puoi utilizzare come esterno di centrocampo, dietro le punte, anche come falsa prima punta in appoggio a CR7. Però ci sono anche Dybala e Morata: l’abbondanza va bene, ma serve anche un’idea chiara di base”.