FOCUS TMW - Juventus, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Non proprio a saldo zero, a livello economico. Perché a gennaio la Juventus ha chiuso un maxi-affare: quello legato a Dejan Kulusevski, esploso con la maglia del Parma e destinato a vestire il bianconero soltanto a partire dalla prossima stagione. Per Sarri, poco o nulla: la squadra otto volte di fila campione d'Italia ha ben poco da riparare e infatti non è stata praticamente toccata, se non sfoltendo una rosa che aveva alimentato più di un mal di pancia tra panchine ed esclusioni dalla lista Champions. Tra i partiti, un vero e proprio simbolo dell'era Allegri come Mario Mandzukic.

ACQUISTI - Per il futuro. La Vecchia Signora, che nei giorni finali ha provato a imbastire senza poi concluderlo lo scambio De Sciglio-Kurzawa, ha pensato soltanto alla prossima stagione, o anche più in là. Dall'Atalanta è arrivato Kulusevski, che però sarà a Torino solo da luglio in poi e finirà il campionato a Parma. Uno scambio c'è stato, col Barcellona: Marques i bianconero, Matheus Pereira in blaugrana.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Alejandro Marques (attaccante, Barcellona B) - Definitivo

Dejan Kulusevski (centrocampista, Atalanta) - Definitivo

CESSIONI - Il mese si è aperto con il sofferto addio di Mandzukic, passato in Qatar dopo sei mesi di inutilizzo. E si è chiuso con un altro "esubero" ai saluti: Emre Can, finito al Borussia Dortmund per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Nel mezzo: Perin è andato a giocare al Genoa, Pjaca in Belgio all'Anderlecth. Detto di Kulusevski, affari anche legati all'Under 23: il coreano Han ha seguito Mandzukic, mentre Dany Mota è rimasto in Serie C, dove giocherà col Monza.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Emre Can (centrocampista, Borussia Dortmund) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato

Matheus Pereira (centrocampista, Barcelona B) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato

Dany Mota (attaccante, Monza) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato

Han (attaccante, Al-Duhail) - Definitivo

Dejan Kulusevski (centrocampista, Parma) - Prestito

Mario Mandžukić (attaccante, Al-Duhail) - Definitivo

Mattia Perin (portiere, Genoa) - Prestito con diritto di riscatto

Marko Pjaca (attaccante, Anderlecht) - Prestito