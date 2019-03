FOCUS TMW - La leva calcistica del 90: Balo-Immobile con Kroos e De Gea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'annata 1990 è fra le peggiori della storia italiana. Ad eccezione di un attacco di livello come quello formato da Balotelli, il più precoce dei suoi coetanei, e Ciro Immobile, nessuno è riuscito a imporsi a livello internazionale. Decisamente diversa la situazione della Germania, che può vantare centrocampisti di livello assoluto come Toni Kroos e İlkay Gündoğan, ma anche André Schürrle, il cui assist decisivo nella finale dei Mondiali del 2014 ha portato la Nationalmannschaft a divenire campione. 1990 anno di terzini inglesi: Trippier, Walker e Rose ma anche di un metronomo come Henderson, che in Jürgen Klopp sta trovando la consacrazione. La Spagna si gode un portiere del calibro di David de Gea mentre la Francia è la regina delle promesse mantenute a metà: di Sakho ci si aspettava molto di più, così come Corchia, Stambouli e M'Vila non sono riusciti a fare lo step in più che ci si aspettava.

ITALIA

Terracciano (Fiorentina)

Donati (Mainz)

Tonelli (Sampdoria)

Gagliolo (Parma)

Regini (SPAL)

Nicola Rigoni (ChievoVerona)

Crimi (Spezia)

Lollo (Padova)

Ciano (Frosinone)

Immobile (Lazio)

Balotelli (Marsiglia)

FRANCIA

Reynet (Tolosa)

Corchia (Benfica)

Sakho (Crystal Palace)

Le Tallec (Montpellier)

Hanin (Vitoria Guimaraes)

Cabella (Saint-Etienne)

Stambouli (Schalke)

M’Vila (Saint-Etienne)

Le Bihan (Nizza)

Germain (Marsiglia)

Ben Yedder (Siviglia)

SPAGNA

De Gea (Manchester United)

Mario Gaspar (Villarreal)

Nacho (Real Madrid)

Alvaro Gonzalez (Villarreal)

Alonso (Chelsea)

Illarramendi (Real Sociedad)

Camacho (Wolfsburg)

Borja Garcia (Girona)

Iago Falque (Torino)

Sergi Enrich (Eibar)

Guerrero (Olympiacos)

INGHILTERRA

Smithies (Cardiff)

Trippier (Tottenham)

Walker (Manchester City)

Dawson (West Bromwich)

Rose (Tottenham)

Drinkwater (Chelsea)

Henderson (Liverpool)

Clucas (Stoke City)

Antonio (West Ham)

Welbeck (Arsenal)

Gayle (West Bromwich)

GERMANIA

Trapp (Eintracht)

Risse (Colonia)

Sorg (Hannover)

Jantschke (Gladbach)

Hector (Colonia)

Kroos (Real Madrid)

Gundogan (Manchester City)

Bellarabi (Leverkusen)

Didavi (Stoccarda)

Schurrle (Fulham)

Niederlechner (Friburgo)