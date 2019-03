FOCUS TMW - La leva calcistica del 91: Florenzi-Insigne. Francia top

© foto di Insidefoto/Image Sport

La classe 1991 è propizia soprattutto per la Francia,c he ha visto uscir fuori i campioni del mondo N'Golo Kanté e Antoine Griezmann. Altro giocatore di spessore internazionale è Alexandre Lacazette. Spagna che ha in un giocatore nato in Puglia la stella più lucente dell'anno: Thiago Alcantara. Annata decisamente non buona per l'Inghilterra e non certo memorabile per la Germania, che ha comunque un campione del mondo, ossia Kramer. E l'Italia? Bene ma non benissimo. Davanti Lorenzo Insigne è il giocatore più rappresentativo. Gabbiadini e Zaza confermano un'annata che ha sorriso soprattutto agli attaccanti. Florenzi altro fiore all'occhiello mentre Santon era il predestinato che non è riuscito a mantenere le attese.

ITALIA

Sepe (Parma)

Florenzi (Roma)

Capuano (Frosinone)

Caldirola (Benevento)

Santon (Roma)

Bertolacci (Milan)

Maiello (Frosinone)

Saponara (Sampdoria)

Gabbiadini (Sampdoria)

Zaza (Torino)

Insigne (Napoli)

FRANCIA

Lecomte (Montpellier)

Malcuit (Napoli)

Lejeune (Newcastle)

Boly (Wolverhampton)

Kolodziejczak (Saint-Etienne)

Grenier (Rennes)

Coquelin (Valencia)

Kante (Chelsea)

Khazri (Saint-Etienne)

Lacazette (Arsenal)

Griezmann (Atlético Madrid)

SPAGNA

Aitor Fernandez (Levante)

Hugo Mallo (Celta)

Inigo Martinez (Athletic)

Bartra (Betis)

Pulido (Huesca)

Thiago Alcantara (Bayern)

Trigueros (Villarreal)

Canales (Betis)

Vazquez (Real Madrid)

Roger Marti (Levante)

Oscar Plano (Valladolid)

INGHILTERRA

Rudd (Preston)

Clyne (Bournemouth)

Cook (Bournemouth)

Dunk (Brighton)

Malone (Derby County)

Phillips (West Bromwich)

Forshaw (Derby County)

Sawyers (Brentford)

Townsend (Crystal Palace)

Gray (Watford)

McManaman (Wigan)

GERMANIA

Muller (Heidenheim)

Wiegel (Duisburg)

Vogt (Hoffenheim)

Bell (Mainz)

Halstenberg (Lipsia)

Demme (Lipsia)

Kramer (Borussia Mönchengladbach)

Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Gross (Brighton)

Uth (Schalke)

Ginczek (Wolfsburg)