FOCUS TMW - La leva calcistica del 92: Verratti stella. Spagna, annata boom

Tra le nazionali più prestigiose d'Europa il 1992 è l'annata della Spagna: Carvajal, Sergi Roberto, Koke, Isco, Morata, Luis Alberto, Sarabia. Furie rosse arrivate alla maturità. Del 1992 è il match winner della finale dei Mondiali del 2014: Mario Götze. È lui l'alfiere tedesco, in un anno che ha dato i natali a Ter Stegen, Volland e Mustafi. Lingard e Wilshere sono i migliori prodotti inglesi mentre per la Francia la raccolta è stata misera, ad eccezione dei terzini Sidibé e Kurzawa. Italia in crescita rispetto alle annate precedenti: Verratti è il fiore all'occhiello con El Shaarawy altro giocatore divenuto di caratura internazionale.

ITALIA

Perin (Juventus)

Zappacosta (Chelsea)

Izzo (Torino)

GM Ferrari (Sassuolo)

De Sciglio (Juventus)

Baselli (Torino)

Viviani (Frosinone)

Verratti (Paris Saint-Germain)

Verdi (Napoli)

Lasagna (Udinese)

El Shaarawy (Roma)

FRANCIA

Valette (Nimes)

Sidibe (Monaco)

Landre (Nimes)

Jeanvier (Brentford)

Kurzawa (Paris Saint-Germain)

Ferri (Nimes)

Mendy (Leicester)

Eysseric (Nantes)

Bahoken (Angers)

Diony (Saint-Etienne)

Sliti (Digione)

SPAGNA

Fernando Pacheco (Alavés)

Carvajal (Real Madrid)

Sergi Gomez (Siviglia)

Jordi Amat (Rayo Vallecano)

Moreno (Liverpool)

Sergi Roberto (Barcellona)

Koke (Atlético)

Luis Alberto (Lazio)

Sarabia (Siviglia)

Morata (Atlético)

Isco (Real Madrid)

INGHILTERRA

Pope (Burnley)

Fredericks (West Ham)

Jones (Manchester United)

Tarkowski (Burnley)

Jenkinson (Arsenal)

Wilshere (West Ham)

Shelvey (Newcastle)

Carroll (Aston Villa)

Lingard (Manchester United)

Wilson (Bournemouth)

Ings (Southampton)

GERMANIA

ter Stegen (Barcellona)

Zimmermann (Fortuna Dusseldorf)

Mustafi (Arsenal)

Knoche (Wolfsburg)

Plattenhardt (Hertha Berlino)

Hoffmann (Borussia Mönchengladbach)

Strieder (Utrecht)

Klement (Paderborn)

Götze (Borussia Dortmund)

Volland (Bayer Leverkusen)

Skrzybski (Schalke)