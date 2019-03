FOCUS TMW - La leva calcistica del 96: Francia iridata. Promette la Germania

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'annata 1996 è particolarmente buona per la Germania, che può ragionevolmente pensare di aver sistemato per qualche anno l'attacco con Brandt, Sané e Werner. Kehrer si è già guadagnato il Paris Saint-Germain, Tah portebbe fare il salto di qualità e Nubel ha esordito fra i pali in Champions League. A centrocampo Dahoud e Amiri possono ancora crescere. Anche l'Inghilterra, se pur senza avere attaccanti di livello, offre molto materiale: Dele Alli su tutti ma anche Chilwell, divenuto terzino sinistro titolare con l'Inghilterra, Loftus-Cheek, Winks e McTominay, quest'ultimo addirittura capace di mettere in panchina la scorsa stagione uno come Paul Pogba. Marco Asensio è il giocatore più interessante della Spagna che ha anche il napoletano Fabian Ruiz. La Francia può già fregiarsi di due campioni del mondo: Pavard e Lucas Hernandez, entrambi titolari in Russia. E davanti c'è Kingsley Coman. L'Italia è decisamente più indietro, con Lorenzo Pellegrini uomo copertina e un Davide Calabria in crescita.

ITALIA

Scuffet (Kasimpasa)

Calabria (Milan)

Mancini (Atalanta)

Bonifazi (SPAL)

Luperto (Napoli)

Murgia (SPAL)

Valzania (Frosinone)

Verde (Valladolid)

Pellegrini (Roma)

Parigini (Torino)

Cerri (Cagliari)

FRANCIA

Descamps (Clermont)

Pavard (Stoccarda)

Diallo (Borussia Dortmund)

Diakhaby (Valencia)

Lucas Hernandez (Atlético Madrid)

Lea Sliki (Rennes)

Blin (Amiens)

Ndombele (Lione)

Coman (Bayern)

Dembélé (Lione)

Bamba (Lille)

SPAGNA

Sivera (Alavés)

Aguirregabiria (Alavés)

Jorge Saenz (Tenerife)

Joaquin Fernandez (Valladolid)

Pedraza (Villarreal)

Fabian Ruiz (Napoli)

Rodri (Atlético Madrid)

Dani Ceballos (Real Madrid)

Pablo Fornals (Villarreal)

Asensio (Real Madrid)

José Pozo (Rayo Vallecano)

INGHILTERRA

Gunn (Southampton)

Charsley (Everton)

Holgate (West Bromwich)

Burke (Hull)

Chilwell (Leicester)

Winks (Tottenham)

Loftus-Cheek (Chelsea)

McTominay (Manchester United)

Alli (Tottenham)

Maddison (Leicester)

Adams (Birmingham)

GERMANIA

Nubel (Schalke)

Klostermann (Lipsia)

Tah (Bayer Leverkusen)

Kehrer (Paris Saint-Germain)

Guwara (Utrecht)

Eggestein (Werder Brema)

Dahoud (Borussia Dortmund)

Amiri (Hoffenheim)

Brandt (Bayer Leverkusen)

Werner (Lipsia)

Sané (Manchester City)