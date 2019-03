FOCUS TMW - La leva calcistica del 99: Gigio-Zaniolo boom. Brilla Havertz

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 1999 regala all'italiana due future stelle internazionale: Gianluigi Donnarumma e Niccolò Zaniolo. Il primo è già titolare al Milan dall'età di 16 anni, il secondo ha già realizzato una doppietta in Champions League. La Spagna ha già un giocatore da 15 milioni di euro: Brahim Diaz. Tanto è costato al Real Madrid per strapparlo a gennaio al Manchester City. Guendounzi spicca nel panorama francese, meritandosi anche i galloni da titolare all'Arsenal alla sua prima stagione. L'Inghilterra ha in Declan Rice una perla a centrocampo, tanto da convincerlo allo switch dalla nazionale irlandese, con la quale aveva già giocato alcune amichevoli. Il '99 in assoluto più interessante nel panorama europeo arriva dalla Germania ed è Kai Havertz del Bayer Leverkusen: trequartista, in questa stagione ha segnato 13 reti fra Bundesliga ed Europa League e ha già esordito con la nazionale maggiore.

ITALIA

Donnarumma (Milan)

Valietti (Crotone)

Ranieri (Foggia)

Bastoni (Parma)

Pellegrini (Cagliari)

Melegoni (Pescara)

Danzi (Hellas Verona)

Brignola (Sassuolo)

Zaniolo (Roma)

Capone (Pescara)

Pinamonti (Frosinone)

FRANCIA

Poussin (Bordeaux)

Valery (Southampton)

Konate (Lipsia)

Zagadou (Borussia Dortmund)

Sarr (Nizza)

Guendounzi (Arsenal)

Cuisance (Borussia Mönchengladbach)

Guitane (Rennes)

Diaby (Paris Saint-Germain)

Sylla (Monaco)

Maolida (Nizza)

SPAGNA

Inaki Pena (Barcellona II)

Alex Robles (Malaga)

Paco Montero (Atlético Madrid II)

Chumi (Barcellona II)

Centelles (Valencia II)

Fran Beltran (Celta)

Riqui Puig (Barcellona II)

Oriol Busquets (Barcellona II)

Brahim Diaz (Real Madrid)

Borja Garcés (Atlético Madrid II)

Oscar Clemente (Atlético Madrid II)

INGHILTERRA

Schofield (Notts County)

James (Wigan)

Kigbu (Wolfsberger)

Grivosti (Ross County)

Tymon (Stoke City)

Rice (West Ham)

Mount (Derby County)

Woodburn (Liverpool)

Nelson (Hoffenheim)

Brereton (Blackburn)

Bennetts (Borussia Mönchengladbach)

GERMANIA

Grill (Kaiserslautern)

Goden (Norimberga)

Gurleyen (Mainz)

Baak (Hertha II)

Itter (Wolfsburg II)

Havertz (Bayer Leverkusen)

Maier (Hertha)

Dardai (Hertha)

Maina (Hannover)

Otto (Hoffenheim II)

Beste (Werder Brema II)