FOCUS TMW - Lazio, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Il viaggio di Igli Tare in chiusura di mercato ha portato una speranza nel cuore dei tifosi biancocelesti. Di avere un regalo per Simone Inzaghi, per sperare di riuscire a competere per i primi posti - quasi impossibile lo Scudetto, ma non bisogna porre limiti alla Provvidenza - cioè Olivier Giroud, in una sorta di replay dell'affare Miroslav Klose. Il tedesco era arrivato a parametro zero, Giroud avrebbe dormuto firmare per quattro anni e mezzo. Alla fine il Chelsea ha deciso di non cedere.

ACQUISTI -

Quindi il risultato è evidente, come quasi in tutti i mercati invernali di Claudio Lotito. Zero acquisti, per non rompere il giocattolo. Nelle altre sessioni era sembrato un'arma a doppio taglio. Stavolta, magari, un attaccante di riserva avrebbe potuto fare comdo, anche in linea teorica. Invece il mancato arrivo di un attaccante esperto potrebbe anche influire su quello che sarà il prosieguo della stagione.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

CESSIONI -

Tiago Casasola non avrebbe mai visto il campo, Berisha e Durmisi avrebbero avuto più possibilità. Se il secondo era già sicuro della cessione - almeno in prestito - al Nizza, Berisha ha dovuto aspettare gli ultimi giorni per andare al Fortuna Dusseldorf. Pochi gli spazi concessi da Inzaghi, anche per una sovrabbondanza nel ruolo. E forse perché l'ex Red Bull Salisburgo, almeno finora, non ha dato l'impressione di essere un fattore nella sua esperienza italiana.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Tiago Casasola (difensore, Cosenza) prestito.

Valon Berisha (centrocampista, Fortuna Dusseldorf), prestito con diritto di riscatto.

Riza Durmisi (difensore, Nizza), prestito con diritto di riscatto.