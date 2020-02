FOCUS TMW - Premier, mercato in tono minore. Bruno Fernandes top

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La finestra di mercato di gennaio della Premier League ha visto poche squadre muoversi, ancor meno le big. Nonostante il ricorso vinto, il Chelsea ha deciso di non acquistare nessun giocatore con il tentativo last minute per Dries Mertens non andato a buon fine. "No in, no out" come ha dichiarato Frank Lampard e allora anche Olivier Giroud resta al suo posto. Il Manchester City si è limitato a dare in prestito Roberts e Angelino, senza acquistare nessuno. L'Arsenal nonostante la brutta classifica è andato sui prestiti: Pablo Mari e Cedric, che anche lo scorso gennaio si era mosso, direzione Inter, con scarsi risultati. Il Liverpool ha puntellato con largo anticipo la squadra con Takumi Minamino, arrivato per la modica cifra di 8,5 milioni. Hanno speso, invece, Manchester United e Tottenham con i Red Devils che hanno vinto la palma di squadra capace di piazzare il colpo a effetto: Bruno Fernandes, dopo una lunga telenovela, alla fine è arrivato. Bergwijn ha rinforzato il Tottenham che però non ha preso una punta centrale, con Harry Kane out per tutta la stagione. Gedson Fernandes è il sostituto di Christian Eriksen. Le altre: l'Everton non accontenta le richieste di Ancelotti, che rimane a secco. Lo Sheffield United si assicura un centrocampista di sicuro avvenire e cercato in Italia: Sander Berge per 21 milioni, cifra fuori dai nostri parametri. Il Wolverhampton saluta Cutrone e porta in squadra l'ennesimo portoghese: Podence dall'Olympiacos. L'Aston Villa trova l'esperienza di Reina, che torna in Inghilterra dopo sei anni e mezzo e pesca nuovamente dal Belgio: in estate era arrivato Wesley dal Brugge, ora Samatta dal Genk. Ex "italiani" in arrivo: Lazaro si alza dalla panchina dell'Inter e si incammina a Newcastle. Pussetto lascia l'Udinese da incompiuto e prova a rilanciarsi a Watford.

Questa la Top 10 degli acquisti di Premier League

1 - Bruno Fernandes (dallo Sporting al Manchester United) 55 milioni

2 - Steven Bergwijn (dal PSV Eindhoven al Tottenham) 30 milioni

3 - Sander Berge (dal Genk allo Sheffield United) 21,5 milioni

4 - Jarrod Bowen (dall'Hull al West Ham) 21,30

5 - Daniel Podence (dall'Olympiacos al Wolverhampton) 19,60 milioni

6 - Mbwana Samatta (dal Genk all'Aston Villa) 10,50 milioni

7 - Takumi Minamino (dal Salisburgo al Liverpool) 8,50 milioni

8 - Ignacio Pussetto (dall'Udinese al Watford) 8 milioni

9 - Pablo Mari (dal Flamengo all'Arsenal) prestito 5 milioni

10 - Gedson Fernandes (dal Benfica al Tottenham) prestito per 4,5 milioni