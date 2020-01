FOCUS TMW - Preolimpico Sub23, tutti i talenti in mostra. E c'è quasi tutta la A

© foto di Imago/Image Sport

Il Preolimpico Sub-23 che si sta tenendo in questi giorni in Colombia è uno dei tornei più seguiti a livello globale. Per le varie nazionali sudamericane l'obiettivo è quello di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokio 2020 ma sugli spalti, per gli osservatori, il focus principale è scovare i prossimi crack.

Da Reinier a Zaracho: i migliori di Brasile e Argentina Sono tante le figure di spicco delle Nazionali adesso in campo in Colombia. Nel Brasile brillano senza dubbio le stelle di Reinier, già ufficialmente del Real Madrid, ma pure di Matheus Cunha del Lipsia e di Paulinho del Leverkusen, autore del gol vittoria all'esordio contro il Perù su un assist meraviglioso di Bruno Guimaraes dell'Atletico Paranaense. Meno talento ma tanta qualità comunque per l'Argentina, con Alexis Mac Allister del Brighton e in prestito al Boca Juniors, con gli Xeneizes che hanno pure Nicolas Capaldo, sebbene la stella riconosciuta sia il volante del Racing, Matias Zaracho. Davanti Adolfo Gaich del San Lorenzo.

Un Sub23 ricco di talento Nella Colombia tanti occhi sono sul centrocampista Nicolas Benedetti, il Poeta del Club America e sulla seconda punta Jorge Carrascal del River, già in gol in due partite. Diego Rossi del LA FC ha già segnato alla prima con l'Uruguay dove a sorpresa è partito in panchina Federico Vinas dell'America. In campo, invece, col Venezuela, Jan Hurtado del Boca, lui come Yeferson Soteldo del Santos. Il Cile, nonostante le premesse non positive, è partito a sorpresa con due vittorie contro Ecuador e Venezuela: Pablo Aranguiz dell'Unversidad de Chile e il compagno Nicolas Guerra l'asse che è stata determinante.

C'è praticamente tutta la Serie A Presenti diciotto club italiani, Tra i nomi tanti responsabili scouting e bracci destri dei direttori sportivi. Baccin per l'Inter, Tognozzi per la Juventus, Di Vaio per il Bologna, Milanetto per il Torino, Pederzoli per il Parma, poi ancora uomini di Roma, Fiorentina, Sassuolo e non solo.