© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel nostro viaggio odierno fra i bilanci di Serie A si può intuire un campionato con una squadra che deve vincere per non avere problemi. La Juventus, che veleggia oltre quota 621 milioni di euro, deve affidarsi alle plusvalenze per cercare di accorciare il gap con le migliori al Mondo, con Ronaldo che per ora non basta per essere un modello sostenibile. Bene l'Inter, da valutare però tutti i debiti che ha, mentre sono in difficoltà sia il Milan che la Roma: i rossoneri hanno anticipato molte spese per cercare di recuperare nel 2019-20, i giallorossi hanno cifre oramai radicate che devono essere abbattute anche grazie al trading sui calciatori. A queste quattro società si aggiunge il Napoli, sempre oltre quota 200 grazie alla Champions League. Ci sarà una sorpresa Atalanta, la Lazio sarà al sesto posto grazie a Mendes. Le matricole Brescia e Lecce inseguono l'Hellas Verona, il valore di un club medio di Serie A, al netto di plusvalenze e coppe europee, è di circa 70-72 milioni.

Di seguito i link alle squadre.

