FOCUS TMW - Rivoluzione cinese: cambia la norma su stipendi e stranieri

La rivoluzione cinese è un passo verso il risparmio, verso la ragione, un addio al diluvio di yuan. Il cambio drastico che avverrà dal gennaio 2020 riguarda infatti portafogli e frontiere. Addio agli stipendi faraonici, a quelli ricchissimi che hanno inondato di soldi calciatori da ogni parte del globo, che hanno reso Dario Conca il giocatore più pagato, che hanno convinto talenti e campioni a dire addio al calcio che conta per andare in Cina.

Gli ingaggi Cambia tanto: ci sarà un salary cap, ancora da formalizzare. Lo stipendio massimo sarà da 3 milioni di euro anche se è da capire ancora come funzionerà sui bonus.

Il fair play Il tetto totale degli ingaggi non può superare il 60% dei ricavi. In soldoni: incasso 100 milioni, posso spendere massimo 60 per tutti gli stipendi.

Gli stipendi per i cinesi Cambia anche per i calciatori cinesi. 'Pochi ma buoni', per questo finora sono stati pagati fior di yuan. Lo stipendio massimo sarà 1.2 milioni più un 20% extra budget.

Gli stranieri Cambia sostanzialmente: adesso sono quattro totali in rosa di cui tre massimo contemporaneamente in campo. Saranno sei totali con quattro in campo.