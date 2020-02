FOCUS TMW - Roma, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Il mercato della Roma si chiude con alcuni acquisti che pensando al presente guardano soprattutto al futuro. Giovani talenti in attesa della definitiva esplosione, che possano permettere ai giallorossi di avere una rosa numericamente a posto nell'immediato, ma anche con maggiore qualità in vista delle prossime stagioni.

IN ENTRATA - L'infortunio di Zaniolo, ha costretto Petrachi a cercare un calciatore per sostituirlo soprattutto da un punto di vista numerico. Alla fine, di giocatori ne sono arrivati due, uno più centrocampista e uno decisamente più offensivo, che però in qualche modo ricoprono il vuoto lasciato dal Nazionale italiano. Il primo è Carles Perez, giovanissima punta arrivata dal Barcellona in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 15,5 milioni comprensivo di bonus. Poi c'è Gonzalo Villar, prelevato dall'Elche per quattro milioni più bonus, classe '98, nel giro delle Nazionali Under della Spagna e con grandi feedback positivi in arrivo dal campionato spagnolo. Tra presente in futuro anche l'acquisto di Roger Ibanez dall'Atalanta. Il giocatore, che ha disputato solo 19 minuti in Champions con la Dea, viene considerato come uno dei prospetti più interessanti di casa nerazzurra e il club giallorosso non se l'è fatto sfuggire, superando la concorrenza agguerrita del Bologna di Sabatini.

L'elenco delle operazioni

Carles Pérez (Attaccante - Barcelona) - Prestito

Gonzalo Villar (Centrocampista - Elche) - Definitivo

Roger Ibañez (Difensore - Atalanta) - Prestito

LE CESSIONI - Quella più clamorosa è senza dubbio Alessandro Florenzi in prestito al Valencia. L'ex capitano romanista, che sembrava aver superato i problemi inerenti al rapporto tecnico con Fonseca, dopo il derby passato a guardare i compagni in panchina, ha deciso di lasciare a malincuore la sua Roma. In Spagna, proverà a rilanciarsi, con una storia d'amore lunga una vita che dopo questa separazione, in estate potrebbe arrivare al definitivo e amarissimo divorzio. Fallita in extremis la cessione di Juan Jesus al Lecce, con il brasiliano che dunque è rimasto nella capitale, Petrachi riesce a cedere in Nzonzi al Rennes dopo la conclusione del prestito al Galatasaray. Cessione anche per Mirko Antonucci, che lascia la Roma in prestito per volare in Portogallo al Vitoria Setubal.

Alessandro Florenzi (Centrocampista - Valencia) - Prestito

Mirko Antonucci (Centrocampista - Vitória de Setúbal) - Prestito

Žan Celar (Attaccante - Cremonese) - Prestito

Nzonzi (Centrocampista - Rennes) - Prestito